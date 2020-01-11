Проти мешканця Харківщини, який підпалив двері ОДА, відкрили ще одну справу

Стосовно мешканця Чугуївського району Ерванда Алексаняна, який уночі 27 грудня підпалив двері будівлі Харківської ОДА, почали вже друге кримінальне провадження, на цей раз - про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів сам Алексанян.

Події, про які йдеться у провадженні, відбувалися ще 28 грудня, коли чоловікові обирали запобіжний захід у справі про підпал дверей.

«Суд відпустив мене під особисте зобов’язання. І вже після засідання я говорю прокурору: «Що ж мені робити, як я потраплю додому, коли в мене поліція забрала і телефон, і гроші, і машину? На дворі ніч і дощ! А він каже: «Зате свободу лишили, йди собі». Я вимагав викликати поліцію, щоб повернули моє майно, а вони казали, що все вилучене як речові докази...», - пояснює Алексанян.

В ході суперечки, як говорить сам підозрюваний, він намагався не випустити з приміщення прокурора, й навіть підпирав двері. Та, запевняє, бійки не було. Поліція, яку все ж викликали, забрала Алексаняна в слідче управління, а у працівника прокуратури прийняла заяву.

«В поліції під розписку мені повернули всі речі, і я поїхав додому», - каже Алексанян.

Запобіжним заходом по другому провадженню суд залишив особисте зобов’язання.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області кореспонденту Укрінформу повідомили, що провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство у відношенні працівника правоохоронного органу) і провадження по за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України об'єднали в одну справу, і слідство триває.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня близько 23:20 сталося займання вхідних дверей Харківської ОДА на вул. Сумській, 64, у центрі міста. В результаті пожежі вигоріло близько 2 кв. м полотна дверей. Пожежу було ліквідовано до приїзду нарядів ДСНС. Потерпілих немає.

На місці затримали 47-річного мешканця Харківщини, який не намагався втікати. Чоловік заявляє, що на відчайдушний учинок пішов для привернення уваги, мовляв, не міг потрапити на прийом до голови ОДА Олексія Кучера, аби поскаржитися на розбиту дорогу, що проходить через село Зауддя.

Цього тижня дорогу, що перетворилася на місиво через техніку газодобувної компанії, почали ремонтувати. Капітальний ремонт у ДП «Дороги Харківщини» обіцяють провести навесні.