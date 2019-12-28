У Харкові затримали палія, який зазіхнув на двері ОДА

Правоохоронці у Харкові затримали підозрюваного у підпалі дверей будівлі обласної держадміністрації.

Про це у Facebook інформує поліція Харківської області.

«Інформація про те, що сталося займання вхідних дверей ХОДА надійшла до поліції 27 грудня о 23.20. Пожежу було ліквідовано власними силами до приїзду ДСНС. За попередніми даними, вогнем пошкоджено близько 2 кв. м полотна дверей. Постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за вчинення цього правопорушення затримали громадянина 1972 р. н.

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Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Встановлюються всі обставини інциденту.