Розстріли на Інститутській: суд відвів нову групу прокурорів і взяв перерву до березня

Святошинський районний суд у рамках розгляду справи щодо розстрілів учасників протестів на Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року ухвалив рішення про відведення нової групи прокурорів у справі.

Таке рішення оголосив головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд вважає відвід таким, що підлягає задоволенню. Суд ухвали заяву Закревської про відвід задовольнити", - сказав Дячук.

Таке рішення присутні зустріли аплодисментами.

Далі суд перейшов до оголошення певних заяв і обговорення питання можливості подальшого судового розгляду справи.

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Зокрема, суд зазначив, що не може вирішити питання про відвід прокурора Сергія Куцого, оскільки його не було на засіданні, і оголосив, що відповідний орган має визначити нову групу прокурорів, яка далі братиме участь у розгляді цієї справи. Судовий розгляд справи перенесено на 11:30 17 березня. Суд додав, що за цей час інша група прокурорів, яку буде призначено, має ознайомитися із матеріалами справи.

Також суддя зазначив, що наступне судове засідання у справі відбудеться вже в іншому приміщенні суду за адресою: Якуба Коласа, 27а.