Розстріли на Інститутській: суд відвів нову групу прокурорів і взяв перерву до березня
Таке рішення оголосив головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Суд вважає відвід таким, що підлягає задоволенню. Суд ухвали заяву Закревської про відвід задовольнити", - сказав Дячук.
Таке рішення присутні зустріли аплодисментами.
Далі суд перейшов до оголошення певних заяв і обговорення питання можливості подальшого судового розгляду справи.
Зокрема, суд зазначив, що не може вирішити питання про відвід прокурора Сергія Куцого, оскільки його не було на засіданні, і оголосив, що відповідний орган має визначити нову групу прокурорів, яка далі братиме участь у розгляді цієї справи. Судовий розгляд справи перенесено на 11:30 17 березня. Суд додав, що за цей час інша група прокурорів, яку буде призначено, має ознайомитися із матеріалами справи.
Також суддя зазначив, що наступне судове засідання у справі відбудеться вже в іншому приміщенні суду за адресою: Якуба Коласа, 27а.