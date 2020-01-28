Працю жінок на шкідливому виробництві слід урегулювати законами – експерти

В Україні необхідно розробити недискримінаційні положення, які б регулювали залучення жінок до роботи на виробництві зі шкідливими умовами праці.

Про це заявила урядова уповноважена з гендерних питань Катерина Левченко на пресконференції в Укрінформі.

"Важливо чітко розділити такі категорії, як заборона праці та примушування до праці. Ми маємо положення, коли чітко визначається, що заборонено використання праці, наприклад, вагітних жінок на шкідливих роботах. Або в іншій нормі прописано, що забороняється примушування жінок, які народили дитину, до праці в нічний час. Таке чітке визначення понять є вкрай необхідним, аби потім вони відображалися в законодавстві", - розповіла Левченко.

За її словами, треба чітко визначити категорії працівників. Адже найбільш зрозумілим є визначення такої категорії, як вагітні. Водночас менш чіткими є категорії, які використовуються в документах Міжнародної організації праці та Євросоюзу, наприклад, "жінки, які народили дитину" та "жінки, які годують дітей".

Презентація висновків дослідження щодо норм праці жінок на шкідливому виробництві в Укрінформі / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Координаторка Постійної комісії Ради ФПУ з питань рівності прав жінок та чоловіків Людмила Сало зазначила, що законодавство тих європейських країн, на які орієнтується Україна, побудоване на основоположному принципі забезпечення рівних прав саме на безпечну працю.

"У нас може виникнути ситуація, коли ми забезпечуємо рівні права жінкам і чоловікам на небезпечну і шкідливу працю. Тому це вкрай важлива справа… Є такі професії та роботи, де багато застосовується ручної праці. На сьогодні настільки розвинулися наука та техніка, що, дійсно, можна було б уникнути дії цих шкідливих факторів на організм", - переконана Людмила Сало.

Як зазначалося на пресконференції, в грудні 2017 року в Україні скасували список із понад 450 заборонених для жінок професій, та ці норми досі залишаються чинними. Вони діють у двох законах та майже у 300 галузевих підзаконних актах.