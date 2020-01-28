Українці вже отримали понад 4,3 млн ID-карток

Державна міграційна служба упродовж чотирьох років видала громадянам України понад 4,3 мільйона ID-карток.

Про це у Facebook інформує МВС.

"За 4 роки Державна міграційна служба України видала нашим громадянам понад 4,3 млн ID-карток", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2016 році було оформлено близько 280 тисяч ID-карток, у 2017-му - більш як 1,1 млн, у 2018-му - понад 1,3 млн, а торік цей показник сягнув майже 1,6 млн.

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У МВС також нагадали, що кожен власник паспорта зразка 1994 року може обміняти його на новий паспорт-картку.