Новий комплекс Охматдиту забезпечить вчетверо більше трансплантацій кісткового мозку

Новий комплекс Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» для дітей, хворих на рак, дозволить забезпечувати в чотири рази більше операцій з трансплантації кісткового мозку — до 100 замість 25-ти.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.

“Завітав до Національної дитячої спецлікарні НДСЛ Охматдит. На власні очі перевірив процес будівництва нового комплексу лікарні. Його почали будувати ще 9 років тому, а лікарня досі не працює на повну потужність. Тільки уявіть собі — запуск нового комплексу «Охматдиту» дозволить забезпечити 100 операцій з трансплантації кісткового мозку замість 25, як зараз. Це не просто цифри, а в чотири рази більше дитячих життів, які ми зможемо врятувати!” — зазначив Гончарук.

Водночас, за його словами, повноцінний запуск «Охматдиту» — це лише частина урядової програми з якісної та доступної медицини в Україні. Так, у грудні було розпочато завершальну хвилю будівництва «Охматдиту» за ініціативою Президента, уряду та за підтримки депутатів Верховної Ради, які виділили на це додаткове фінансування.

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“Інша, не менш важлива частина — будівництво нових центрів екстреної медицини. Вже цього року ми побудуємо 200 таких центрів. Пріоритет нашої команди — врятувати якомога більше людських життів, зокрема надавши їм доступ до якісної медицини”, — підкреслив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачено внесення змін до держбюджету на 2019 рік з метою збільшення видатків на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу “Охматдиту”.

Законом передбачається збільшити видатки за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (КПКВК 2301810) на суму 200 млн гривень.

Ці зміни пропонується реалізувати за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою "Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту" (КПКВК 0411220) на таку саму суму.

Першу частину нового корпусу "Охматдиту" було відкрито у квітні 2019 року. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Весь комплекс оновленого "Охматдиту" становитиме понад 67 тис. кв. м – кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.