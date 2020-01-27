Новий комплекс Охматдиту забезпечить вчетверо більше трансплантацій кісткового мозку

Новий комплекс Охматдиту забезпечить вчетверо більше трансплантацій кісткового мозку

Укрінформ
Новий комплекс Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» для дітей, хворих на рак, дозволить забезпечувати в чотири рази більше операцій з трансплантації кісткового мозку — до 100 замість 25-ти.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.

“Завітав до Національної дитячої спецлікарні НДСЛ Охматдит. На власні очі перевірив процес будівництва нового комплексу лікарні. Його почали будувати ще 9 років тому, а лікарня досі не працює на повну потужність. Тільки уявіть собі — запуск нового комплексу «Охматдиту» дозволить забезпечити 100 операцій з трансплантації кісткового мозку замість 25, як зараз. Це не просто цифри, а в чотири рази більше дитячих життів, які ми зможемо врятувати!” — зазначив Гончарук.

Водночас, за його словами, повноцінний запуск «Охматдиту» — це лише частина урядової програми з якісної та доступної медицини в Україні. Так, у грудні було розпочато завершальну хвилю будівництва «Охматдиту» за ініціативою Президента, уряду та за підтримки депутатів Верховної Ради, які виділили на це додаткове фінансування.

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“Інша, не менш важлива частина — будівництво нових центрів екстреної медицини. Вже цього року ми побудуємо 200 таких центрів. Пріоритет нашої команди — врятувати якомога більше людських життів, зокрема надавши їм доступ до якісної медицини”, — підкреслив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачено внесення змін до держбюджету на 2019 рік з метою збільшення видатків на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу “Охматдиту”.

Законом передбачається збільшити видатки за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (КПКВК 2301810) на суму 200 млн гривень.

Ці зміни пропонується реалізувати за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою "Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту" (КПКВК 0411220) на таку саму суму.

Першу частину нового корпусу "Охматдиту" було відкрито у квітні 2019 року. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Весь комплекс оновленого "Охматдиту" становитиме понад 67 тис. кв. м – кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.

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