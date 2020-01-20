В Охматдиті провели першу операцію з використанням новітнього ендоскопа

Дитячий нейрохірург Павло Плавський 16 грудня провів операцію за допомогою найсучаснішого ендоскопа, який Національна спеціалізована дитяча лікарня “Охматдит” отримала від благодійників фонду “Таблеточки”.

Про це Укрінформу повідомили у благодійному фонді "Таблеточки".

“Принаймні 400 дітей щорічно переноситимуть складні операції легше і одужуватимуть швидше. Адже цей пристрій від провідного німецького виробника Karl Storz дозволяє проводити операції на головному і спинному мозку з найменшими розрізами тканин”, - йдеться в повідомленні.

Дитячий нейрохірург подякував благодійному фонду за придбаний новітній ендоскоп.

«Цей рік ми почали «з відкритими очима». Цим ми зобов’язані допомозі, яку вчергове надав нам благодійний фонд «Таблеточки». Під час втручання ми мали змогу сповна насолодитися бездоганною якістю зображення всіх анатомічних структур зони операційної атаки. Наразі дитинка вже в палаті і почуває себе добре. Тепер ми спроможні зробити більше малоінвазивних та більш складних операцій. А це значить, що ми врятуємо більше дитячих життів», - сказав Плавський після завершення операції.

Фонд «Таблеточки» придбав ендоскопічну стійку з ендоскопом Karl Storz 4К за 1,4 мільйона гривень. Ці кошти зібрали під час благодійного вечора Giving Tuesday Dinner 2019 в рамках всеукраїнської акції Щедрий вівторок.

Загалом на Giving Tuesday Dinner 2019 фонд зібрав на медичне обладнання для Охматдиту 16 мільйонів гривень – удвічі більше, ніж торік.

Новий ендоскоп – це тільки перший з п’яти пристроїв, які “Таблеточки” придбають для найбільшої лікарні країни цього року, зазначили у фонді.

«Ми вдячні лікарям, які щодня рятують життя дітей, і нашим благодійникам, завдяки яким лікарі отримують сучасні інструменти для роботи. Разом ми зробили великий крок, щоб в Україні жодна дитина не помирала від раку», - сказала виконавча директорка «Таблеточок» Світлана Пугач.