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З "короля контрабанди" Альперіна зняли електронний браслет

Укрінформ
З одеського бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється у справі про схеми на митниці, зняли електронний браслет.

Про це повідомив його адвокат Андрій Федур у Facebook.

"І прийшли хороші новини для мого підзахисного Вадима Альперіна. З нього зняли “електронний браслет”, закінчився термін дії ухвали слідчого судді ВАС.

Кумедність ситуації полягає в тому, що пару днів тому прокурор САП Перов А.В. (виходець з луганської недореспубліки) боровся як лев, щоб продовжити судом обов'язок носити “електронний браслет”. І слідчий суддя з ВАС дарував йому таку ухвалу. Хоча для цього і не було ніяких правових підстав. А прокурор Перов А.В. “забув” передати ухвалу на виконання :) і “браслет” злетів. Не думаю, що поведінку прокурора можна пояснити словами з пісні: “укололся і забылся”. Тут, очевидно, мабуть щось інше", - зазначив Федур.

Він також додав, що його підзахисний Альперін "і надалі буде добросовісно виконувати покладені на нього обов'язки, як підозрюваного".

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Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада 2019 року НАБУ і САП затримали та оголосили підозру 10 особам, серед яких - 7 чиновників ДФС і митниці, у справі про махінації з розмитненням товарів.

Водночас Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів від правоохоронців втік контрабандист Альперін, і закликав допомогти у його затриманні.

НАБУ затримало Альперіна 27 листопада, коли він добровільно з'явився на допит у САП. Згодом йому оголосили підозру. Слідство вважає бізнесмена керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Вищий антикорупційний суд 29 листопада обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави. На початку грудня Альперін вийшов із СІЗО під заставу.

24 січня суд продовжив до 23 березня запобіжний захід Альперіну.

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