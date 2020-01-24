Протидія фейкам: МКМС виявить у законопроєкті всі норми, що можуть зашкодити свободі слова

Перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук вважає, що Україні не вдасться ефективно протидіяти поширенню дезінформації в медіа та протистояти інформатакам з боку країни-агресора без саморегулювання журналістського середовища.

Таку думку урядовець висловив 24 січня під час міжнародної конференції "Саморегулювання ЗМІ vs регулювання", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль без саморегулювання журналістів напевно не вдасться професійно та ефективно протидіяти дезінформації, нам не вдасться ефективно протидіяти агресору. І тут питання в тому, чи саме середовище організується і спробує врегулюватися, чи держава допоможе... Ми розуміємо, що жоден законопроєкт, навіть суперідеальний, не здатний впорядкувати певні відносини без того, щоб до цього долучилися спільнота і профільне середовище. Завдання держави – створити певну рамку, яка дасть певні умови, а далі сенсом буде наповнювати її вже сама спільнота, оскільки саморегулювання передбачає, що саме журналістська спільнота почне захищати свої права відповідно до того інструментарію, який надається", - зазначив Максимчук.

За його словами, найкращим інструментом боротьби із дезінформацією є поширення достовірної інформації, саме тому МКМС вважають, що діалог і відкрита дискусія, яка буде проведена, мають збагатити текст законопроєкту важливими для журналістської спільноти положеннями. Але при цьому Максимчук підкреслив, що важливо не вихолостити потенційний закон. Не зробити його таким, що існуватиме, але не буде ефективним.

"Саме для того, щоб отримати якісну дискусію, ми відводимо місяць на обговорення. Як я вже анонсував на різних майданчиках, 28 січня буде проведено перший стратегічний діалог зі сейкхолдерами, під час якого буде виявлено кожну больову точку цього законопроєкту, кожну дискусійну норму, яка може бути використана на шкоду свободі слова. І власне знайдено спосіб як вирішити питання, але так, щоб передбачити певні запобіжники", - уточнив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді та спорту України 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інфобезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як “законопроєкт про дезінформацію”.

У міністерстві запросили до участі представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

У МКМС наголосили, що законопроєкт покликаний забезпечити реалізацію права громадян на доступ до достовірної збалансованої інформації через запровадження механізмів боротьби з дезінформацією в інформаційному просторі України та підвищення рівня медіаграмотності населення в умовах гібридної агресії РФ.