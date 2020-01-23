Чиновника Укроборонпрому затримали на хабарі

Служби безпеки України викрила на отриманні неправомірної вигоди посадовця державного підприємства “Завод “Генератор” ДП “Укроборонпром”.

Про це повідомляє СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що начальник юридичного відділу підприємства вимагав від приватного підприємця 2 тисячі доларів. Посадовець обіцяв комерсанту прискорити погодження дозвільної документації на передачу в оренду 500 квадратних метрів приміщення заводу під цех із виробництва меблів”, - йдеться у повідомленні.

Посередниками в "угоді" виступили ексначальник відділу оренди підприємства та знайомий керівника юрвідділу. Правоохоронці затримали юриста на території підприємства під час отримання всієї суми хабара.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників оборудки. Перевіряється причетність інших посадовців держпідприємства до протиправних дій.