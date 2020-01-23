Вартість будівництва амбулаторій в Україні була завищена на 35,6 мільйона - Мінрегіон

За даними вибіркової перевірки 21 проєкту з будівництва амбулаторій у сільській місцевості у 19 областях України виявлено, що необ’єктивність висновків окремих експертних організацій спричинила завищення вартості будівництва на суму 35,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

“ДП «Укрдержбудекспертиза» була проведена вибіркова перевірка 21 проєкту у 19 областях України з будівництва амбулаторій у сільській місцевості, у тому числі вартісних показників проєктів. За результатами перевірки встановлено необ’єктивність надання експертних висновків окремими експертними організаціями при проведенні експертизи проєктів нового будівництва, що спричинило завищення вартості будівництва на суму 35,6 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Після отримання результатів Мінрегіон направив лист до Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) з вимогою перевірити діяльність відповідних експертних організацій. А саме: ТОВ «Вінстратегія-Будтехекспертиза», ТОВ «Агенція незалежного інспектування «Експерт», ТОВ «Експертиза МВК», ТОВ «ПРОЕКСП», ТОВ «Експертиза ЗО», ТОВ «Рембудконсалтінг», філії ДП «Укрдержекспертиза» у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській областях.

За результатами перевірки ДАБІ у разі виявлення порушень робоча група при Мінрегіоні буде розглядати питання виключення таких організацій з переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проєктів будівництва.

У міністерстві зазначили, що Укрдержбудекспертиза та Державна аудиторська служба України провели перевірки після того, як на затвердження Мінрегіону почали надходити проєкти амбулаторій однакові по типології, площі та функціоналу, але різної кошторисної вартості.

Читайте також: Уряд розподілив кошти Держфонду регіонального розвитку між 116 проєктами

Державна аудиторська служба України після аудиту 147 проєктів нового будівництва амбулаторій виявила завищення вартості будівельних робіт на суму 7,8 млн грн. За результатами відповідної перевірки замовниками усуваються зауваження.