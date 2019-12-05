Уряд розподілив кошти Держфонду регіонального розвитку між 116 проєктами

Кабінет міністрів розподілив кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) між 116 проєктами, які будуть завершені у 2019 році.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

"Уряд вніс зміни до переліку інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

За пропозиціями 21 ОДА (крім Донецької, Київської, Полтавської та м. Києва), розподіляються та перерозподіляються кошти в обсязі 157,5 млн грн між 116 проєктами, що будуть завершені у 2019 році, або ті, додаткове фінансування яких дозволить ввести їх в експлуатацію у 2020 році.

Таким чином буде розподілено 6,9 млрд грн із передбачених Мінрегіону 7,17 млрд грн на фінансування 684 проєктів та нерозподілений залишок складе 273 млн грн.

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Також зазначається, що найбільший залишок нерозподілених коштів - у Донецькій області – 132 млн гривень, в м. Києві – 93,3 млн. гривень, Харківській області – 24,5 млн грн та Херсонській області – 13,4 млн грн., оскільки пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку на весь передбачений для регіону обсяг цими облдержадміністраціями на даний час не надано.