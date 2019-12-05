Уряд розподілив кошти Держфонду регіонального розвитку між 116 проєктами
Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій.
"Уряд вніс зміни до переліку інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
За пропозиціями 21 ОДА (крім Донецької, Київської, Полтавської та м. Києва), розподіляються та перерозподіляються кошти в обсязі 157,5 млн грн між 116 проєктами, що будуть завершені у 2019 році, або ті, додаткове фінансування яких дозволить ввести їх в експлуатацію у 2020 році.
Таким чином буде розподілено 6,9 млрд грн із передбачених Мінрегіону 7,17 млрд грн на фінансування 684 проєктів та нерозподілений залишок складе 273 млн грн.
Також зазначається, що найбільший залишок нерозподілених коштів - у Донецькій області – 132 млн гривень, в м. Києві – 93,3 млн. гривень, Харківській області – 24,5 млн грн та Херсонській області – 13,4 млн грн., оскільки пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку на весь передбачений для регіону обсяг цими облдержадміністраціями на даний час не надано.