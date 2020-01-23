Мінветеранів готове передати всі напрацювання в разі його розділення — Коляда

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України готові передати всі напрацювання в разі розділення відомства на окремі структури чи створення нового міністерства.

Про це кореспондентові Укрінформу роз'яснила очільниця відомства Оксана Коляда.

"Про це (ймовірність переформатування відомства - ред.) заявив Президент наприкінці минулого тижня в оприлюдненій розмові з Прем'єр-міністром. Зараз ми очікуємо рішення Прем'єр-міністра власне щодо розділення. В інтерв'ю я говорила, що, з огляду на заяву Президента, ми готуємось, ми готові до такого процесу, в нас є напрацювання, ми готові їх передати новому очільнику. Можливо, це навіть буде віце-прем'єр", - зазначила вона.

Коляда наголосила, що наразі таке рішення не прийнято: "Я думаю, що його має все ж таки прийняти Прем'єр-міністр та публічно про це заявити".

"Я наголошую на тому, що це жодним чином не говорить про те, що наше міністерство, наша команда не впоралась. Навпаки, нам вдалося підняти цей величезний масив, особливо міжсекторальної співпраці, і показати, що тема реінтеграції варта окремого відомства, а може навіть посади віце-прем'єра, який міг якраз би взяти на себе цю міжсекторальну співпрацю", - додала міністр.

Раніше в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна" глава міністерства Оксана Коляда повідомила, що відомство буде розділено, а майбутнє Міністерство з питань реінтеграції може очолити профільний віце-прем'єр-міністр.