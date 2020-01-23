НАБУ оголосило шість підозр у справі “Золотого мандарину Ойл”

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у заволодінні 54 млн грн шістьом особам.

Про це інформує пресслужба відомства.

“22 січня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру шістьом особам у заволодінні та легалізації понад 54,179 млн грн з державного бюджету України”, - йдеться у повідомленні.

У бюро уточнили, що повідомили про підозру колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини, колишньому першому заступнику міністра юстиції, бенефіціару приватної компанії та трьом особам, наближеним до колишнього народного депутата України.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 ККУ («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).

Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, а також встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Слідство встановило, що підозрювані впродовж 2013-2016 р.р. організували схему, з використанням механізму звернення до Європейського суду з прав людини, при цьому, ввівши в оману європейську інституцію, не поінформувавши її про всі обставини спірних правовідносин.

Так, у вересні 2013 року представник ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», підконтрольного колишньому народному депутату України, за його вказівкою підготував та надіслав до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) заяву про стягнення з державного бюджету України 54,179 млн грн в якості невиплаченої заборгованості із боку ПАТ «Київенерго» перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Однак, як з’ясували детективи НАБУ в ході досудового розслідування, попри рішення суду на свою користь, «Золотой Мандарин Ойл» за його реалізацією до виконавчої служби не звертався. Однак про цей факт ЄСПЛ не повідомив. Так само, як і приховав від європейської інституції факт відступлення права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншої приватної компанії, також афільованої з екснародним депутатом-організатором схеми, що сталося за півроку до звернення до ЄСПЛ.

У подальшому, як вважає слідство, для супроводу справи в ЄСПЛ колишній народний обранець домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу «Золотого Мандарину Ойл» 54,179 млн грн із державного бюджету України за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами. У лютому 2016 року Міністерство юстиції України перерахувало вказану суму коштів.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ розпочали у червні 2017 року.

У відомстві повідомили, що на даний час частина підозрюваних висловили готовність співпрацювати зі слідством та надати викривальні свідчення, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення. Слідство триває.

Як повідомляють Наші гроші, "Золотий мандарин Ойл" пов'язують з народним депутатом Георгієм Логвинським.