Україна зробила європейський вибір шість років тому і не зверне з цього шляху - Сенцов

Міжнародна спільнота має бути впевнена, що Україна здолає пострадянську спадщину і ніколи не зверне з обраного шість років тому європейського шляху.

Про це заявив український режисер, письменник і сценарист, колишній бранець Кремля Олег Сенцов у виступі на "Українському сніданку" в Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна - це пострадянська держава. Про це говорив Прем'єр (Гончарук - ред.) - це корупція на всіх рівнях, це старе держуправління, це бідний народ. Але наш вибір, наше намагання вступити до Європейського Союзу і жити за європейськими принципами, жити на європейському рівні, вже зроблено шість років тому, і з цього шляху ми вже ніколи не звернемо. В цьому ви повинні бути впевнені", - сказав Сенцов.

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У цьому контексті він зазначив, що в Україні проводяться незалежні демократичні вибори, і остання зміна влади продемонструвала це всьому світові.

"Шість років ми боремося з нашим ворогом - з Путіним, з російською агресією, це всім відомо. Але за шість років ми так і не здалися. Він нас не переможе ніколи. Якщо ми змогли зробити це, ми зробимо й інше - ми зробимо наші реформи, ми станемо тією країною, якою ми хочемо бути", - наголосив колишній бранець Кремля.