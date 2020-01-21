В Україні створили ролик з використанням "алфавіту НАТО"

У грудні 2019 року в 9 країнах членах-НАТО відбулася ротація українського ролика, який було створено у рамках державної кампанії з євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомили Укрінформу в Київському пресклубі, відео, що стало частиною комунікаційної кампанії України в Європі, подивилося більше 4 млн мешканців країн-членів НАТО.

Особливість кампанії – те, що вона проходила в ситуації недостатньої інформаційної презентації України в Європі, коли імідж часто формується новинами та фейками недружніх до країни держав.

"Нам потрібно було врахувати багато факторів, один з них – це специфічні цільові аудиторії, приміром, військові експерти. І донести головний месидж – спільність цінностей та перевага співпраці з Україною. Перебравши кілька десятків ідей, креативна команда Mediahub вирішила використати військовий алфавіт НАТО", - розповів Роман Пересунько, керуючий партнер MediaHub.

Кодування НАТО було створено наприкінці 50-х років для того, щоб ідентифікувати букви в радіоповідомленнях чи шифровках. Кожна буква зображується якимось словом. Наприклад, А – це Alfa, B – Bravo. Так військові різних країн передають одне одному інформацію, щоб уникнути помилок. Наприклад слово "Армія" - виглядатиме, як Alfa Romeo Mike Yankee".

Загалом відео таргетувалося на 9 країн Європи, кожен ролик був титрований мовою країни, де йшла ротація. Рекламу побачили жителі Великої Британії, Угорщини, Німеччини, Франції, Нідерландів, Італії, Польши, Румунії, Словаччини.

"Для MediaHub це ще один приклад ефективної комунікаційної кампанії, яка представляє інтереси держави. Ми маємо досвід організації і створення проектів різного рівня складності. Адже соціальна реклама, просування ідей, розробка концепцій, розміщення реклами в Україні та за її межами – це та площина, де MediaHub вже має не один успішний кейс. І ми раді працювати на імідж України", - зазначив Пересунько.

Читайте також: Україна подала заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО

MediaHub - це перша і поки єдина в Україні комунікаційна платформа, яка об’єднала аналітику, медіа та рекламу. До її складу входять рекламне агентство "MediaHub", креативне агентство "Mindgeneer", аналітична група "Соціопрогноз", digital агентство "Inprime", громадська організація "Київський прес-клуб" і Національний медіа центр "Територія реформ". Така синергія дає можливість оперативно і якісно реалізовувати інформаційні, комунікативні та рекламні кампанії будь-якої складності. MediaHub втілює не лише комерційні, а й соціальні проекти. За останні три роки платформа реалізувала кілька інформаційно-комунікативних кампаній, метою яких була популяризація бренду України в світі.