Понад 60% українців виступають за вступ України до ЄС

Понад 60% опитаних українців вважають вступ до Європейського Союзу головним інтеграційним напрямом України, а більше 50% підтримують вступ до НАТО як найкращий варіант гарантування безпеки для держави.

Про це свідчать дані - вступ до загальнонаціонального дослідження щодо 101-ї річниці Соборності України, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та презентованого 21 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Майже дві третини населення (64%) вважають, що головним інтеграційним напрямом України має бути вступ до ЄС, вступ до Євразійського економічного союзу обстоюють 13%, а 23% при цьому певної думки не мають. Найбільше підтримують вступ України до ЄС в Західному (90%) і Центральному (79%) регіонах", - йдеться в дослідженні.

Водночас на Півдні та Сході ці показники становлять 44% і 43% відповідно. Проте певна частина місцевого населення підтримує також і вступ до Євразійського економічного союзу (23% і 24%).

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Разом з тим, експерти наголошують, що після 2013 року зросла кількість громадян, які віддають перевагу членству в ЄС - з 46% у грудні 2013-го до 57% у грудні 2014-го, поступово зростаючи до 64% у грудні 2019 року. Водночас, акцентують у дослідженні, різко зменшилася кількість прихильників вступу до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану - з 36% до 13%.

"Більше половини населення - 51% - вважає, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би її вступ до НАТО. Це найвищий відсоток за весь час проведення опитувань. Позаблоковий статус України підтримують 26%, а 6% вважають, що потрібен військовий союз із Росією та країнами СНД", - уточнюють у "Демініціативах".

Як зазначається, 17% опитаних - не визначилися.

Водночас щодо цього питання існують регіональні відмінності. Так, вступ до НАТО майже одностайно (80%) підтримують на Заході і більше половини - 54% - в Центральному регіоні. Натомість на Півдні віддають перевагу нейтральному статусу (42%), так само й на Сході (43%), причому на Сході 13% жителів вбачають гарантію безпеки у військовому союзі з Росією та країнами СНД. Тоді як і на Півдні, і на Сході приблизно третина населення - 34% і 29% відповідно - віддає перевагу членству України в НАТО.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18-ти років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.