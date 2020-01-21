Лише 12% українців підтримують статус російської як другої державної

Статус російської як офіційної в окремих регіонах України підтримує лише 15% громадян, а як другої державної поряд із українською - 12%.

Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, приуроченого до 101-ї річниці Соборності України та презентованого 21 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо статусу російської мови, більшість українців вважає, що російська має вільно використовуватись у приватному житті, але українська залишається єдиною державною (69%). Статус російської як офіційної в окремих регіонах України підтримує 15%, а як другої державної, поряд із українською - 12%", - йдеться в дослідженні.

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Соціологи зауважують, що у цьому контексті громадська думка має регіональні розбіжності. Зокрема, однозначно обстоюють українську як єдину державну в Західному регіоні (92%), де статус російської як офіційної в окремих регіонах підтримує лише 4% опитаних, а як другої державної - менше 1%.

Водночас, як свідчить опитування, явно переважають прибічники української мови як єдиної державної й у Центральному регіоні - 77%, за статус російської як офіційної в регіонах там 12% і як другої державної - лише 4%.

Тим часом, у Південному регіоні статус російської як мови повсякденного спілкування, але з визнанням української як єдиної державної, підтримує 51% опитаних, як офіційної в певних регіонах - 27%, як другої державної - 14%, йдеться у дослідженні.

Найбільш значущий статус російської мови підтримують у Східному регіоні, зауважують соціологи. Тут також переважає підтримка російської як мови спілкування у повсякденному житті за визнання української як єдиної державної, але 24% респондентів виступає за можливість надання російській статусу офіційної в певних регіонах, а 31% - за те, щоб російська стала другою державною мовою в Україні.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18-ти років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.