Brussels Ukraїna Review – нове європейське видання про Україну

Як налагодити зв‘язки з фахівцями у сфері економіки, права і політики та допомогти їм донести свою думку до можновладців по інший бік кордону? Як спонукати людей задуматися і цивілізовано дискутувати? Можливо, видання Brussels Ukraїna Review знайшло відповідь.

Brussels Ukraїna Review (Огляд Україна - Брюссель) – це можливість для провідних експертів з України та Євросоюзу коментувати ситуацію довкола відносин України, Росії та ЄС у форматі «дорадчого голосу». Навіть тоді, коли вони переконані, що краще мовчати. Отже, читаймо!

Сторінка перша – двері зачиняються

Працюючи як в Брюсселі, так і в Києві, з розгалуженою мережею партнерів (експертів, журналістів, чиновників, політиків, представників неурядових організацій та міжнародних установ) в ЄС та Україні, Brussels Ukraїna Review консолідує та представляє українську експертизу в Європі та європейську – в Україні.

Зазвичай, експертиза залишається за зачиненими дверима конференцій, зустрічей і різних заходів. Вона надає можливість для діалогу лише обраним учасникам, у той час як за лаштунками офіційних представництв та міжнародних організацій залишається велика кількість грамотних спеціалістів, які плекають свій досвід та чекають.

Ми зрозуміли, що вони чекають на нас! І ми не гаємо часу.

Сторінка друга – багатоголосий натовп

«В інформаційному шумі всіх, хто отримав інструменти висловлюватись публічно (йдеться про такі інструменти, як соціальні мережі, відео та аудіо-блоги, персональні сайти тощо), голос фахівців не чути. Ми прагнемо його посилювати. Безліч матеріалів, статей, коментарів, серед яких э дійсно дуже важливі, губляться. Це наш ворог, і ми вже оголосили йому війну. Promote Ukraine (Промоут Юкрейн чи Промуй Україну) бореться з ним не один рік», – упевнена Марта Барандій, головний редактор Brussels Ukraïna Review і засновниця Promote Ukraine (twitter.com/MartaBarandiy).

Сторінка третя – світло в кімнаті

Редакція Brussels Ukraїna Review вважає, що думку з приводу тієї чи іншої ситуації у світі, Європі, Україні повинні висловлювати фахівці – люди, які аналізують, читають, дивляться на ситуацію зі всіх можливих боків.

Для них і була створена платформа Brussels Ukraïna Review.

«Promote Ukraine визначила для себе філософію, що відповідає метамодерністському баченню світу. Через Brussels Ukraïna Review, в першу чергу, втілюємо нашу власну віру в те, що правда десь посередині, – зазначає Максим Степанов, діджитал маркетинг-директор Promote Ukraine. – Ми вважаємо, що все є політика, хочемо ми того чи ні. Ті, хто мають знання, спеціалізацію і бачення, повинні говорити вголос, бо вони творять політику, незалежно від того, чи вони говорять, чи мовчать».

А як відомо, найпекучіше місце в пеклі відведено тим, хто мовчить, коли треба сказати.

Більше того, Brussels Ukraïna Review сприяє тому, щоб ті, хто має що сказати, говорили, і тому, щоб ті, хто приймає рішення, їх почули. І саме тому видання долає мовний бар‘єр між фахівцями обох сторін.

На фоні закриття UATV – українського медіа, яке транслювало передачі кількома мовами, включаючи англійську та українську, поява двомовного видання Brussels Ukraïna Review є дуже вчасною. Серія презентацій журналу у Брюсселі та Києві та його поширення серед євродепутатів, європейських ЗМІ, депутатів Верховної Ради та чиновників, представників посольств і бізнес-клубів продемонстрували, що шлях видання – вірний.

Brussels Ukraïna Review – це насамперед обгорнута в неординарний дизайн і підсилена сміливими ілюстраціями та відео-сюжетами (в онлайн-версії) платформа, відкрита для фахівців зі сфери громадянського суспільства, які не мають іншого інструменту донесення інформації до тих, хто приймає рішення з іншого боку кордону. Вона відкриває можливість для експертів висловлювати «немейнстрімові» думки і навіть сперечатися.

Сторінка четверта – тримаймо руку

Журнал допоможе впливовим (у значенні прийняття рішень) читачам по обидва боки кордону зрозуміти причини невдоволення тією чи іншою ситуацією на місцях. У той же ж час, він відкриє читачам зі сфери громадянського суспільства наміри і вчинки тих, хто приймає рішення по іншу сторону, оскільки редакція видання готова ставити «незручні» питання, у центрі яких – верховенство права, воля і гуманізм.

То ж читайте, завантажуйте, відправляйте друзям і не забувайте про Інстаграм, Твіттер та Фейсбук. Також приходьте на презентації, діліться експертизою в журналі. Дедлайн для подачі статей 30 січня, а всі умови є на сторінці https://journal.promoteukraine.org/submit.

Фото: Brussels Ukraїna Review