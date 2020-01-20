Учителі російськомовних шкіл пройдуть підготовку для викладання українською — Новосад

Учителі російськомовних шкіл пройдуть курси підвищення кваліфікації в рамках підготовки до переходу на українську мову викладання.

Про це сказала міністр освіти та науки Ганна Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Нам нині насправді важливіше підготувати вчителів, щоб вони були готові викладати державною мовою і підтягнули свою термінологію. Для них ми робитимемо окремі курси підвищення кваліфікації, літню школу для того, щоб вони поліпшили свої знання мови", - сказала Новосад.

Вона зазначила, що з вересня школи російською мовою викладання з п'ятого класу перейдуть на вивчення предметів українською мовою. Викладання в початковій школі залишиться рідною мовою. Також російською будуть викладати рідну мову та літературу.