У Новосад відкрили 28 освітніх реєстрів: що потрапило у відкритий доступ

Міністерство освіти та науки оприлюднило 28 освітніх реєстрів.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

"Публічна інформація про сферу освіти і науки відтепер доступна на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. МОН вже оприлюднило 28 наборів даних, з якими можуть ознайомитися всі охочі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці дані – неперсоналізовані та дозволені для подальшого вільного використання і поширення. Зберігання та забезпечення доступу до інформації відповідає принципам, визначеним Міжнародною хартією відкритих даних.

Серед оприлюднених реєстрів – переліки закладів освіти всіх рівнів, а також наукових установ, реєстри документів про загальну середню, професійно-технічну та вищу освіту, національний репозитарій текстів, реєстри технологій, створених чи придбаних за бюджетні кошти тощо.

Портал має зручну навігацію, що спрощує пошук, та постійно оновлюється.

Інформацію щодо загальної середньої освіти розміщено також на Порталі відкритих даних. Портал розгорнуто Державною науковою установою “Інститут освітньої аналітики” Міністерства освіти і науки України. Оприлюднена інформація відповідає переліку національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти.

“Наша мета – бути відкритими та максимально спростити комунікацію між МОН та усіма нашими громадянами. Тепер дані наших реєстрів не просто доступні, їх дійсно зручно шукати та використовувати для власних потреб. Користувачі порталу не тільки бачать кожен набір даних перед завантаженням, але й можуть дати зворотній зв’язок з побажаннями чи зауваженнями. Цей двосторонній зв‘язок надзвичайно важливий для нас”, – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.