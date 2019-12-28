Місцева влада відмовляє в доплатах учителям, які пройшли сертифікацію - Новосад

До Міністерства освіти і науки надходять звернення стосовно відмови місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування встановлювати доплату вчителям, які успішно пройшли сертифікацію у 2019 році.

Про це повідомляє прессслужба міністерства.

"Нам надзвичайно прикро, що виникла така неприпустима ситуація. Всі вчителі, які успішно пройшли сертифікацію у 2019 році, мають отримувати доплату в 20%. Те, що ця доплата не встановлюється і не виплачується, може бути розцінено як порушення Закону "Про освіту" і безпідставна невиплата зарплатні", – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

У міністерстві наголосили: усі вчителі, що пройшли сертифікацію, мають почати отримувати надбавку вже з січня 2020 року.

Там зазначили, що згідно із Законом України “Про освіту", вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, мають отримувати доплату в розмірі 20% посадового окладу протягом терміну дії сертифікату, тобто 3-х років. Дане положення Закону є нормою прямої дії та підставою для встановлення даних виплат.

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Для встановлення такої доплати вчитель має звернутись із відповідною заявою до керівника закладу освіти. До заяви необхідно додати роздрукований сертифікат або в тексті заяви зазначити його реквізити у Єдиній державній базі з питань освіти.

Згідно зі зверненнями до МОН, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування посилаються на зупинення дії постанови Кабінету міністрів від 10 липня 2019 року №822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки».

"Однак це не є підставою для відмови у встановленні доплат вчителям", - наголосили в МОН.

Як повідомляося, пілотну сертифікацію вчителів початкової школи, яка відбулась протягом 2019 року, успішно пройшли 705 педагогів. Успішне проходження сертифікації дозволяє отримувати надбавку у 20% до зарплатні й може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації.

Передбачається, що в майбутньому, з розвитком реформи НУШ, сертифікація замінить атестацію педагогів.