Діти з Донеччини подарували Зеленському різдвяний пряник у формі карти України

Діти з селища Новгородське, що на Донеччині, подарували Президентові України Володимиру Зеленському різдвяний пряник у формі карти України.

Про це він написав сам на своїй сторінці у Facebook.

"Отримав подарунок від діток з українського Нью-Йорка. Так і досі іменують прифронтове селище Новгородське на Донеччині. Цей пряник у формі України – доказ того, що місцеві дітлахи знають: наша країна цілісна, неподільна і єдина", - написав він і виклав своє фото з подарунком.

Но́вгородське — селище міського типу Донецької області, підпорядковане Торецьку. Розташоване на річці Кривий Торець за 10 км від Торецька та за 38 км від Донецька.

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До 1951 року воно мало назву Нью-Йорк.

Фото: facebook.com/zelenskiy95