Катастрофа літака МАУ: у неділю біля "Борисполя" обмежать рух через траурні заходи

У зв'язку із запланованими заходами із вшанування українських громадян, що загинули внаслідок авіакастрофи в Ірані, 19 січня можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе та в районі міжнародного аеропорту Бориспіль.

Про це попереджає Управління державної охорони у Facebook.

"У неділю, 19 січня, у зв’язку з траурними заходами з вшанування загиблих громадян України в авіакатастрофі рейсу PS 752 "Тегеран-Київ" можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе та в районі міжнародного аеропорту Бориспіль", - йдеться у повідомленні.

УДО звертається до водіїв і відвідувачів міжнародного аеропорту "Бориспіль" із проханням врахувати інформацію про можливі обмеження дорожнього руху.

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Як повідомлялося, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

9 січня група українських фахівців вирушила до Ірану для розслідування авіакатастрофи. До її складу увійшли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.

В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані.

Фото: AA