Зеленського просять розблокувати російські сайти

На сайті президента України зареєстровано електронну петицію з проханням відновити роботу всіх інтернет-ресурсів російських компаній.

Електронна петиція №22/082850-еп зареєстрована на сайті глави держави.

"Прошу прийняти закон про відновлення роботи всіх інтернет-сервісів російських компаній, таких як mail.ru, vk.com, yandex.ru тощо, оскільки багато з цих інтернет-ресурсів дуже потрібні українцям. Це інформативно-розважальні ресурси, які не наносять жодної шкоди для українців та України в цілому. І їхнє блокування вважається недоцільним", – йдеться у тексті.

Петицію зареєстровано 16 січня, її автором виступив Дмитро Камінський.

Наразі під зверненням підписалися 692 особи. Для розгляду петиція упродовж трьох місяців повинна набрати 25 тисяч голосів.

Нагадаємо: у травні 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про санкції проти російських юридичних осіб. Згідно з указом, українські інтернет-провайдери зобов'язані блокувати доступ до російських інтернет-ресурсів, що потрапили до списку санкцій.

Указ був мотивований тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях інтернет-ресурси "Вконтакті", "Однокласники", Mail.ru. Ці дві соцмережі, колись найпопулярніші в країні, наразі відвідують близько 10% українських інтернет-користувачів.