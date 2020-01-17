Юні українські винахідники поїдуть на конкурс до Кремнієвої долини

Мала академія наук України повезе 5 українських юних винахідників на Всесвітній конкурс стартапів Startup World Cuр, який відбуватиметься в травні у Кремнієвій долині в США.

Про це йдеться у пресрелізі Малої академії наук, який є в розпорядженні Укрінформу.

“Коли ми попередньо надіслали американцям ідеї наших винахідників, то вони відповіли, що це може бути дуже цікаво. Також у Сан-Франциско у нас заплановані зустрічі з організаторами, з венчурними фондами, на яких ми зможемо представити свої стартапи”, - розповів керівник бізнес-інкубатора МАН UF Incubator Віталій Лісовий.

Він зазначив, що для відбору учасників проводились співбесіди, перевіряли мотивацію і дивилися рівень готовності проєктів, тестувати учасників на рівень володіння англійською мовою і вміння гідно представити свою розробку, оцінювали, наскільки проєкт може бути цікавий інвестору.

Зокрема, у Каліфорнію поїде вихованець МАН Микита Чорний зі своєю розробкою мініхолодильника «Chillinger», який працює без електричної мережі. Пристрій за одну хвилину охолоджує напій. Розробка розміром зі звичайний термос і масою близько 1 кг.

Ще один учасник бізнес-інкубатора та учень МАН Сергій Лисін представить у США пристрій, який рахує калорії у страві. Для підрахунку потрібно лише сфотографувати свою страву за допомогою спеціальної накладки на окуляри або браслету. Пристрій покаже кількість калорій на 100 грамів їжі. Винахідники створили мобільний додаток, який зберігає історію харчування користувача. Там можна спланувати індивідуальну дієту і рахувати індекс маси тіла.

Юна винахідниця Діана Богатир, яка сьогодні підписала Меморандум про співпрацю з Малою академією наук, розробила розумний бокс для холодильника Smart box, який може замовляти доставку їжі. Бокс підключається до мобільного додатку і через смартфон користувач може сканувати свій холодильник і бачити, скільки там залишилось продуктів. Smart box доступний у різних розмірах, в залежності від того, скільки комірок потрібно користувачу, наприклад, комірка під яйця, молоко, м'ясо, напої.

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Крім того, на конкурсі стартапів будуть представлені мультифункціональний верстат, який допомагає працювати одночасно з 3D-принтером і фрезерним станком, та програма, що автоматично добирає музику до відео. Для цього було створено штучний інтелект, який навчався гармонійно поєднувати відео з музикою на найуспішніших фільмах та відеороликах.

Всього в конкурсі участь братимуть близько 60 країн.