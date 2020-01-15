Стенфордський університет відкрив стипендіальну програму для українців

Стенфордський університет Сполучених Штатів Амеркии (Stanford University) оголосив про четвертий набір на спеціальну програму для українців під назвою The Ukrainian Emerging Leaders Program.

Про це повідомляє AIN.ua.

Заявки приймаються на сайті програми до 22 січня 2020 року. Програма триватиме 10 місяців. Вона націлена на реформаторів, політиків, юристів, підприємців, творців соціальних проєктів, а також лідерів громадських організацій. Кількість місць обмежена - їх всього три. Всі витрати покриває університет.

Стипендіати матимуть можливість відвідувати лекції в Стенфорді. Крім того, щоб дізнатися про підходи до вирішення різних завдань у всьому світу, вони відвідають технологічні фірми, що базуються в Кремнієвій долині.

Кандидати повинні відповідати шести критеріям:

Українське громадянство і плани повернутися в Україну після завершення програми.

Вік не молодше 28 років.

Видатні досягнення в областях демократії, розвитку та верховенства права.

Не менше п’яти років досвіду роботи.

Не підходять кандидати, які фултайм навчаються в інших ВНЗ.

Робочий рівень англійської.

Після проходження програми стипендіати повинні будуть повернутися в Україну, щоб зробити внесок у реформування країни.

Детальна інформація для подачі заявок представлена на сайті програми.

Фото: up-study.ua