“Охоронця Яроша” знову відправили у ШІЗО російської колонії

Український політв'язень у РФ Олександр Шумков новорічні свята зустрів в загальному загоні, але 10 січня його знову посадили в ШІЗО.

Про це він написав латвійській активістці Тетяні Лазде, яка передала копію листа Укрінформу.

«Я 2 тижні побував у загальному загоні. Правда, цей лист знову пишу вам з ШІЗО, в п'ятницю, 10 січня, дали 11 діб за чергову відмову від роботи », - пише Шумков.

За його словами, за 2 тижні перебування в загальному загоні він «перезавантажив обстановку». «Зустрів Новий рік серед людей, а не в одиночній камері, як 2018-й і 2019-й. Інші арештанти зустріли мене дуже душевно і з повагою, за тюремними принципами арештанти, які довгий час сидять «під дахом» і не виконують режимні вимоги адміністрації, заслуговують на повагу і шану. Та й склалося враження, що адекватні громадяни РФ сидять в тюрмі », - зазначив політв'язень.

Він нагадав, що сидіти йому залишилося менше року, так що він сподівається наступний Новий рік зустріти вже вдома. Шумков також планує заїхати в гості до своїх друзів у Латвію. «Знову ж таки, головне повернутися звідси (з колонії - ред.) Живим», - підкреслює Шумков.

Лист датований 13 січня.

Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков був засуджений 4 грудня 2018 року Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "направлена ​​проти інтересів Росії".