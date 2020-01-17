ВРП продовжила строк формування комісії для конкурсу до ВККСУ

Вища рада правосуддя (ВРП) продовжила до 5 лютого 2020 року строк для формування міжнародними та іноземними організаціями конкурсної комісії для проведення конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ).

Відповідне рішення ухвалено в четвер, інформують у ВРП.

“Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 16 січня 2020 року № 96/0/15-20 продовжено строк для надсилання суб’єктом формування складу конкурсної комісії – міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, пропозицій стосовно кандидатів до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до 5 лютого 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Окрім того, як зазначається, 5 лютого 2020 року продовжено строк подання кандидатами із числа міжнародних експертів, запропонованими до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ, документів на підтвердження відповідності вимогам законодавства і Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ.

У ВРП нагадують, що для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад: три особи, обрані Радою суддів України (РСУ) з числа її членів та три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.

Зазначається, що РСУ запропонувала включити до цієї комісії суддю господарського суду міста Києва Оксану Марченко, суддю Верховного Суду Віктора Остапука, суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду, голову Ради суддів України Богдана Моніча.

Натомість, зазначають у ВРП, міжнародні та іноземні організації, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції, не надали ВРП пропозицій щодо кандидатур міжнародних експертів до складу конкурсної комісії.

Також 14 січня 2020 року ВРП внесла зміни до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ щодо можливості продовження строку для надсилання суб’єктами формування складу конкурсної комісії пропозицій щодо персонального складу конкурсної комісії та строку подання кандидатами до складу комісії документів на підтвердження відповідності вимогам законодавства і цього Положення.

Як повідомлялося, 7 листопада 2019 року набув чинності закон “Про внесення змін до закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”.

Читайте також: Вища рада правосуддя оприлюднила список зі 189 кандидатів до ВККСУ

Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.

ВРП рішенням від 12 грудня 2019 року оголосила про початок конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ та про формування конкурсної комісії.

Охочі взяти участь у конкурсі мали подати необхідні документи до 13 січня 2020 року.

15 січня ВРП оприлюднила список зі 189 кандидатів до ВККСУ.