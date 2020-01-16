Активісти починають боротьбу з рекламою неукраїнською

Активісти мають намір слідкувати за дотриманням законодавства, яке передбачає наявність реклами в Україні лише державною мовою.

Про це заявив на брифінгу координатор руху “Українська дія”, юрист Олексій Кляшторний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Організації, які переймаються питаннями захисту прав української мови, медіаконтенту, прав споживачів тощо, будуть боротися з недобросовісним ставленням до законів про українську мову та про рекламу, з тими, хто буде їх ігнорувати. Є широкий спектр тих засобів, якими вже відсьогодні ми маємо можливість впливати на порушників норм 32-ї статті закону про мову, 6-ї статті закону про рекламу щодо того, що мовою реклами в нашій країні є українська мова”, - підкреслив Кляшторний.

Він зазначив, що таким засобом є звернення до суду, в тому числі безпосередньо на підставі статті Конституції України як норми прямої дії.

“Це і звернення до органів, які захищають права споживачів, - до Держпродспоживзахисту. Також до органів поліції, які повинні припиняти будь-які правопорушення за основним своїм покликанням. До органів міського благоустрою, зокрема щодо зовнішньої реклами недержавною мовою”, - поінформував юрист.

При цьому він наголосив, що найслабшою ланкою щодо дотримання закону про рекламу на сьогодні є інтернет.

“Напевно, там є правопорушення. Але ми не збираємося залишати цю сферу поза увагою. Зокрема, в інтернеті кожен може зафіксувати порушення, зробивши скріншот. Це є теж доказова база, яка дедалі більше починає враховуватись судами України при винесенні рішень. І навіть якщо це є реклама недержавною мовою в мережі Facebook або в YouTube, якщо ви її фіксуєте, то зрозуміло, що у цієї реклами є замовник і виробник, вони таргетували цю рекламу на певну географічну територію - саме для України, - і це підтверджує умисні дії. Тому ми плануємо неодмінно, в тому числі і щодо реклами в інтернеті, мати якісь судові позови найближчим часом”, - заявив Кляшторний.

Як повідомлялося, 16 січня 2020 року набули чинності норми статті 32 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Ця стаття регламентує використання державної мови у сфері реклами. Таким чином, із 16 січня вся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути виконана лише українською мовою.

Фото: uacrisis.org