Уся реклама відтепер має бути українською — закон

Норми статті 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набули чинності з 16 січня 2020 року.

Про це йдеться на сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"Ця стаття регламентує використання державної мови у сфері реклами. Із зазначеної дати вся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути виконана лише українською мовою", - підкреслили в Нацраді.

Водночас телерадіоорганізації закордонного мовлення, телерадіоорганізації, що ведуть мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу, поряд із державною мовою можуть розміщувати рекламу офіційними мовами Європейського Союзу.

У друкованих засобах масової інформації, що видаються однією з офіційних мов Європейського Союзу, допускається розміщення реклами тією мовою, якою видається такий друкований засіб масової інформації.

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Також цим законом були внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими визначено, що порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо застосування державної мови у сфері реклами тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше.

Як повідомляв Укрінформ, Верховною Радою України 25 квітня 2019 року ухвалила Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".