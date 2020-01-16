Кабмін щоквартально інформуватиме Зеленського про пожежну безпеку

Президент Володимир Зеленський поставив Кабінету Міністрів завдання продовжити посилений контроль над пожежною безпекою в Україні.

Відповідного листа глава держави надіслав на ім'я Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, повідомляє пресслужба Президента.

“Президент України Володимир Зеленський поставив Кабінету міністрів завдання – продовжити роботу щодо посилення контролю пожежної безпеки, покращення матеріально-технічного стану рятувальних підрозділів і служб”, - ідеться в повідомленні.

Уряд також повинен щоквартально інформувати Президента про результати цієї роботи.

Зазначається, що лист було направлено Прем'єр-міністру у відповідь на повідомлення уряду, згідно з яким станом на 8 січня проведено позапланові перевірки стану техногенної та пожежної безпеки на 10374 об’єктах із 37006 об’єктів, які підлягають перевіркам (тобто проінспектовано 28%).

В ОП повідомили, що за результатами перевірок виявлено, що на 9208 об’єктах відсутні, несправні або не обслуговуються автоматичні системи протипожежного захисту, на 2066 системи електропостачання потребують заміни або ремонту, 3365 об'єктів потребують обладнання первинними засобами пожежогасіння.

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За повідомленням Кабінету міністрів, перевірки за додержанням та виконанням вимог законодавства y сфері техногенної та пожежної безпеки тривають.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання приписів до адміністративної відповідальності притягнуто 9934 керівники закладів і відповідальні посадові особи.

Згідно з інформацією уряду, в державному бюджеті на 2020 рік видатки загального фонду для ДСНС на забезпечення діяльності сил цивільного захисту затверджені в сумі 12,3 млрд грн (що на 18,8% більше порівняно з 2019 роком). На придбання спеціальної аварійно-рятувальної (пожежної) техніки – 600,4 млн грн, на інші видатки (пальне, спецодяг, обслуговування техніки, послуги зв’язку тощо) – 233,3 млн грн.

Як повідомлялося, 24 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні». Документ спрямований на запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, можуть негативно вплинути на стан довкілля, економіки й національної безпеки, а також забезпечення оперативного реагування на такі пожежі.

Серед іншого, уряд повинен був забезпечити неухильне додержання вимог законодавства з пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей (заклади освіти, гуртожитки, заклади охорони здоров’я, торговельно-розважальні заклади, готелі), утримання в належному стані пожежних гідрантів власниками водопровідних мереж.

Крім того, пожежники повинні бути забезпечені сучасною спецтехнікою та обладнанням для екстреної евакуації людей, гасіння пожеж, спецодягом.

Окремо Президент наголошував, що необхідно поліпшити матеріальний і соціальний захист пожежників, удосконалити їхню професійну підготовку, перепідготовку, а також підвищити рівень їхньої кваліфікації.