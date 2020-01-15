Закон щодо вдосконалення системи вищої освіти опублікували в офіційній пресі

У парламентській газеті "Голос України" опубліковано закон щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Закон № 392-IX також оприлюднено на сайті видання.

Документ має на меті врегулювання процедури ліцензування освітньої діяльності, вступу на навчання для здобуття вищої освіти, реалізації міждисциплінарних освітніх програм.

Крім того, документ урегульовує питання, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, форм здобуття освіти, вимог до керівників закладів вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій тощо.

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Законом також створюються умови для зміцнення європейських засад функціонування системи вищої освіти, що сприятиме її зближенню із системами інших країн Болонського процесу, а також збільшенню прозорості, доброчесності, автономії, відповідальності головних учасників освітнього процесу за результат.

Передбачено також створення передумов для більш рівного доступу до освіти та якісного вимірювання результатів навчання завдяки розширенню сфери використання зовнішнього незалежного оцінювання.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила цей закон 18 грудня 2019 року, а Президент Володимир Зеленський підписав його 13 січня.