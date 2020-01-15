Реорганізація лікарень: у "Голосі України" опублікували закон

У парламентській газеті "Голос України" опубліковано закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я.

Закон № 421-IX також оприлюднено на сайті видання.

Документом пропонується встановити пільговий період для перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ на казенні та комунальні некомерційні підприємства. Цей пільговий період триватиме до 31 грудня 2020 року та передбачатиме: звільнення від виконання кредиторських зобов’язань при реорганізації та необхідності отримання згоди на зміну боржника у зобов’язаннях, від необхідності проведення обов’язкової оцінки майна; спрощену процедуру передачі нерухомого майна; можливість використання власних надходжень для формування статутного капіталу утворених підприємств тощо.

Як зазначив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, цей документ передбачає вирішення низки проблем, які ускладнюють запровадження нових механізмів фінансування закладів охорони здоров'я. Передбачається, що Кабмін отримує право розробляти та реалізовувати державні цільові програми розвитку комунальних закладів охорони здоров'я, а також зможе затверджувати у кожному регіоні перелік опорних закладів охорони здоров'я.

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Крім того, в Основах законодавства про охорону здоров’я України та Законі України "Про екстрену медичну допомогу" уточнюються повноваження органів місцевого самоврядування в частині управління закладами охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад, формування та розвитку їх мережі, організації їх матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення. Пропонується надати комунальним закладам охорони здоров’я можливість утворюватися та функціонувати як спільне комунальне підприємство.

Законом передбачено поширити на водіїв бригад екстреної медичної допомоги умови оплати праці та заходи соціального захисту, передбачені для медичних працівників системи екстреної медичної допомоги.

Закон передбачає також перенесення встановленого Законом України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" терміну запровадження програми медичних гарантій для усіх видів медичної допомоги на 1 квітня 2020 року, що дасть змогу закладам охорони здоров’я завершити процедуру реорганізації.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила цей закон 20 грудня 2019 року, а 13 січня його підписав Президент Володимир Зеленський.