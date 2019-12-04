Рада планує дати медзакладам пільговий період на реорганізацію

Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону №2428 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Верховна Рада 295 голосами підтримала за основу законопроєкт №2428 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я, яким, зокрема, вирішується питання можливості проведення реорганізації медичних закладів шляхом перетворення.

Також нардепи підтримали пропозицію Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування скоротити вдвічі строки підготовки законопроєкту до другого читання.

Як ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту, документом пропонується внести зміни до частини четвертої статті 104 Цивільного кодексу України, якою встановлено заборону на перетворення установ, доповнивши її словами «крім випадків, передбачених законом», що відповідно розблокує можливість реорганізації закладів охорони здоров’я шляхом перетворення, як це передбачено Законом № 2002-VIII.

Також пропонується встановити пільговий період до 21 грудня 2020 року для перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ на казенні та комунальні некомерційні підприємства. Цей пільговий період триватиме до 31 грудня 2020 року та передбачатиме: звільнення від виконання кредиторських зобов’язань при реорганізації та необхідності отримання згоди на зміну боржника у зобов’язаннях, від необхідності проведення обов’язкової оцінки майна; спрощену процедуру передачі нерухомого майна; можливість використання власних надходжень для формування статутного капіталу утворених підприємств тощо.

Законопроєктом передбачено поширити на водіїв бригад екстреної медичної допомоги умови оплати праці та заходи соціального захисту, передбачені для медичних працівників системи екстреної медичної допомоги частиною 4 статті 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

Законопроєкт передбачає також перенесення встановленого Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» терміну запровадження програми медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги на 1 квітня 2020 року, що дасть можливість закладам охорони здоров’я завершити розпочату процедуру реорганізації.