Кабмін звільнив голову Нацслужби здоров’я Петренка

Кабмін звільнив голову Нацслужби здоров’я Петренка

Укрінформ
Кабінет міністрів у середу, 4 грудня, прийняв рішення про звільнення з посади голови Національної служби здоров'я Олега Петренка.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Уряд звільнив з посади Голови Національної служби здоров’я - Петренка Олега Едуардовича", - йдеться у повідомленні.

Тимчасове виконання обов’язків голови Національної служби здоров’я України уряд поклав на заступника голови НСЗУ Оксану Мовчан.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада Олег Петренко написав заяву про звільнення за власним бажанням. Причиною він назвав різні фундаментальні цінності з командою Міністерства охорони здоров'я, яка зараз працює над упровадженням реформи системи охорони здоров'я.

Пізніше ряд громадських пацієнтських організацій звернувся до Кабінету міністрів з проханням не відправляти голову НСЗУ у відставку.

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