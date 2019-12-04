Кабмін звільнив голову Нацслужби здоров’я Петренка

Кабінет міністрів у середу, 4 грудня, прийняв рішення про звільнення з посади голови Національної служби здоров'я Олега Петренка.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Уряд звільнив з посади Голови Національної служби здоров’я - Петренка Олега Едуардовича", - йдеться у повідомленні.

Тимчасове виконання обов’язків голови Національної служби здоров’я України уряд поклав на заступника голови НСЗУ Оксану Мовчан.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада Олег Петренко написав заяву про звільнення за власним бажанням. Причиною він назвав різні фундаментальні цінності з командою Міністерства охорони здоров'я, яка зараз працює над упровадженням реформи системи охорони здоров'я.

Пізніше ряд громадських пацієнтських організацій звернувся до Кабінету міністрів з проханням не відправляти голову НСЗУ у відставку.