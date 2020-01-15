Україна закупила ліки проти розсіяного склерозу

На замовлення Міністерства охорони здоров’я України UNDP Ukraine / ПРООН в Україні закупила препарат для лікування розсіяного склерозу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Препарат Фінголімод минулого року був закуплений вперше. Вартість річного курсу лікуванням складатиме близько 32 тис грн, але ще рік тому вартість була близько 400 тис грн в аптечній мережі. Такого зниження ціни вдалось досягти за рахунок підвищення конкуренції завдяки тому, що оригінальний препарат втратив патентний захист, і інші виробники отримали можливість виробляти генеричні препарати", - йдеться у повідомленні.

Ліки вже розподілені по регіонам.

В МОЗ зазначили, що в Україні налічується близько 20 тис хворих на розсіяний склероз, водночас при формуванні потреби на 2019 рік регіонами була заявлена потреба лише для 3,5 тис пацієнтів.

Очікується, що впродовж наступних років вдасться ще більше знизити вартість лікарських засобів за рахунок збільшення конкуренції між виробниками ліків як оригінальних, так і генеричних форм. Це дозволить значно збільшити охоплення лікуванням пацієнтів з розсіяним склерозом. Важливо, щоб при формуванні потреби на 2020 рік регіонами була заявлена потреба для усіх пацієнтів, яким необхідно лікування.

Також розподілені в регіони ліки проти хвороби Гоше, онкологічних, серцево-судинних захворювань, ліки для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами, медичні вироби для оперативного лікування судинно-мозкових захворювань, медичнів вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів, мукополісахаридозу, для онкогематологічних хворих, протитуберкульозні препарати, раку молочної залози, легеневої артеріальної гіпертензії, препаратів для лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій.

Відповідні накази про розподіл ліків та медичних виробів в регіони розміщені на сайті міністерства.