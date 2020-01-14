Розстріли на Інститутській: суд оголосив відвід нових прокурорів

"Суд вважає відвід таким, що підлягає задоволенню. Суд ухвалив заяву Закревської задовольнити," - сказав Дячук.

Таке рішення присутні у залі суду потерпілі у справі зустріли оплесками аплодисментами.

Далі суд перейшов до оголошення окремих заяв і обговорення питання можливості подальшого судового розгляду справи.

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Як повідомлялося, 14 січня на засіданні Святошинського райсуду з розгляду справи про розстріли на Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року представник потерпілих Євгенія Закревська заявила відвід новопризначеним прокурорам у справі.

У справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинувачуваними є п’ятеро колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Наприкінці грудня 2019 року за постановою генпрокурора Руслана Рябошапки було змінено групу прокурорів у справі. Рябошапка пояснив, що це необхідно, «зважаючи на зміну структури та штатного розпису Генеральної прокуратури України, з метою швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального провадження, забезпечення належного підтримання публічного державного обвинувачення в суді».

Водночас 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом ексберкутівцям у справі про розстріли на Інститутській.

Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ “Майорське” Донецької області відбувся обмін полоненими, в ході якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

Фото: Стас Юрченко, Ґрати