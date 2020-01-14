Розстріли на Інститутській: суд оголосив відвід нових прокурорів

Розстріли на Інститутській: суд оголосив відвід нових прокурорів

Укрінформ
Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення про відвід нової групи прокурорів у справі ексберкутівців, які обвинувачуються в розстрілах на Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

Про таке рішення оголосив у вівторок, 14 січня, головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд вважає відвід таким, що підлягає задоволенню. Суд ухвалив заяву Закревської задовольнити," - сказав Дячук.

Таке рішення присутні у залі суду потерпілі у справі зустріли оплесками аплодисментами.

Далі суд перейшов до оголошення окремих заяв і обговорення питання можливості подальшого судового розгляду справи.

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Як повідомлялося, 14 січня на засіданні Святошинського райсуду з розгляду справи про розстріли на Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року представник потерпілих Євгенія Закревська заявила відвід новопризначеним прокурорам у справі.

У справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинувачуваними є п’ятеро колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

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Наприкінці грудня 2019 року за постановою генпрокурора Руслана Рябошапки було змінено групу прокурорів у справі. Рябошапка пояснив, що це необхідно, «зважаючи на зміну структури та штатного розпису Генеральної прокуратури України, з метою швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального провадження, забезпечення належного підтримання публічного державного обвинувачення в суді».

Водночас 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом ексберкутівцям у справі про розстріли на Інститутській.

Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ “Майорське” Донецької області відбувся обмін полоненими, в ході якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

Фото: Стас Юрченко, Ґрати

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