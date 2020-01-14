Грибаускайте звернулася до українців з нагоди Дня захисників свободи

Сьогодні лінія фронту за свободу пролягає через Україну, тож надзвичайно важливо допомогти всім, хто бореться проти агресії, хто виборює свободу, відстоюючи свою Батьківщину.

З таким посланням звернулася до українців і литовців попередня очільниця Литви Даля Грибаускайте під час українсько-литовського телемосту "Разом до перемоги" в ефірі "5-го каналу".

"13 січня відзначаємо дуже важливу для нас дату (річниця Вільнюського повстання – ред.). Проте ця дата пов'язана і з Україною, оскільки в ці дні українці відстоювали нашу свободу разом з нами. Це була лінія фронту за нашу свободу. Сьогодні така сама лінія фронту за свободу пролягає через Україну. Нам важливо допомогти всім, хто бореться проти агресії, хто виборює свою свободу, відстоюючи свою Батьківщину".

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Нагадаємо: 8—13 січня 1991 року у столиці Литви Вільнюсі була здійснена спроба вищого радянського керівництва СРСР воєнними методами повернути Литву, яка проголосила поновлення незалежності, до стану Литовської РСР. Кульмінацією протистояння став штурм радянськими військами та спецпризначенцями вільнюського телецентру, в перебігу якого загинуло 15 осіб — 14 з-поміж захисників телевежі та один офіцер спецпідрозділу «Альфа».

На пам’ять про це щороку 13 січня в Литві відзначається День захисників свободи.