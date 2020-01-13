Президент Литви до Дня захисника свободи нагородив 11 українців

До литовського Дня захисника свободи, який відзначається 13 січня, президент країни Гітанас Науседа підписав декрет про нагородження державною «Пам’ятною медаллю 13 січня». Серед нагороджених - 11 українців, медалі їм було вручено наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє сайт Посольства України в Литовській республіці.

«Державною нагородою ЛР – “пам’ятною медаллю 13 січня”, відзначені також 11 громадян України, які “під час подій протягом січня-вересня 1991 року брали активну участь у захисті свободи та незалежності Литви, забезпечували безпеку та людське життя”», - йдеться у повідомленні.

10 січня в урочистих обставинах Президент Науседа особисто вручив нагороди українцям, які брали участі в захисті свободи Литви в 1991 році: Євген Дикий, Микола Яковина, Юрій Катрич, Юрій Криворучко, Ростислав Михеєнко, Євген Ніколенко, Ростислав Оніщак, Микола Поліщук, Микола Поровський, Вадим Прядко та Олександр Сніжко.

Виступаючи на зазначеній події Посол України в ЛР Володомир Яценківський наголосив, що ця церемонія стала виразним символом єдності двох народів, в історії яких є достатньо свідчень того, що наша єдність є запорукою наших перемог. Він подякував нагородженим українським громадянам за те, що майже 30 років тому вони з честю відстоювали нашу спільну свободу, а також висловив щиру подяку литовській стороні за всебічну підтримку та допомогу Україні. По завершенні заходу на запрошення Посла нагороджені українські громадяни з родинами та їх литовські побратимами відвідали українську дипустанову у Вільнюсі.

Нагадаємо, 8—13 січня 1991 року у столиці Литви Вільнюсі була здійснена спроба вищого радянського керівництва СРСР воєнними методами повернути Литву, яка проголосила поновлення незалежності, до стану Литовської РСР. Кульмінацією протистояння став штурм радянськими військами та спецпризначенцями вільнюського телецентру, в перебігу якого загинуло 15 чоловік — 14 з числа захисників телевежі та один офіцер спецпідрозділу «Альфа».

На пам’ять про це щороку 13 січня в Литві відзначається День захисників свободи.

Фото: lithuania.mfa.gov.ua