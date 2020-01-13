Релігійні шахраї: священників обкрадали від імені експосадовця Мінкульту

Колишній директор Департаменту Мінкульту з питань релігій Андрій Юраш заявив, що зловмисники, прикриваючись його ім'ям, виманюють у священнослужителів кошти нібито на допомогу ветеранам або сім'ям загиблих на Донбасі.

Про це він повідомив у Facebook.

"Змушений поінформувати, що останніми днями, зокрема й сьогодні зранку, до мене вкотре, не менш ніж вдесяте, надійшла інформація, що якісь аферисти і злочинці, посилаючись на мене, просять у священнослужителів кошти, начебто на потреби людей, які повернулися із зони військових дій, чи для сімей, в яких хтось загинув на російсько-українській війні", - написав Юраш.

За його словами, минулого року повідомлення про аферистів приходили до нього з Чернівців, Чернігова, Дніпра, Херсона, Миколаєва, інших міст.

Юраш додав, що вже звернувся до правоохоронних органів.