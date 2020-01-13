СБУ з'ясувала, хто погрожував Генконсулу Польщі у Львові

Служба безпеки України встановила осіб, які електронною поштою надсилали погрози Генконсульству Республіки Польща у Львові від імені місцевих журналістів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що погрози здійснювали двоє львів’ян, які займаються протиправним виготовленням польських документів для громадян України. Вони оформлювали замовникам “Карту поляка” на підставі фальшивих довідок про участь громадян України у діяльності організацій польської національної меншини”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після оприлюднення у місцевих ЗМІ матеріалів, які викривають незаконний механізм, зловмисники вирішили помститися журналісту. Вони зареєстрували електронну скриньку, з якої у Генконсульство та у польську громаду Львова почали надходити погрози нібито від імені автора журналістських розслідувань.

У ході обшуків, проведених у помешканні фігурантів справи, правоохоронці виявили ноутбук, мобільні телефони, банківські картки та понад 30 тисяч євро. У ноутбуці зловмисників співробітники Служби виявили докази, що саме на ньому готували і надсилали лист від імені журналіста, з погрозами на адресу польського Генконсульства. На ПК зберігалися й нові листи з погрозами, зокрема, безпосередньо консулу Республіки Польща у Львові.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності за ч. 2 ст 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Фото: www.ssu.gov.ua