Торік в Україну завезли понад 120 тисяч тонн секонд-хенду
Про це сказав під час брифінгу заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“За 2019 рік на митні території України завезли 122 тисячі 597 тонн секонд-хенду загальною митною вартістю 181 млн доларів”, - заявив Коваль.
При цьому, наголосив він, при оформленні секонд-хенду було сплачено 1 мільярд 228 мільйонів гривень податків.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Олег Коваль наголосив на тому, що в Україні поширена практика, коли під виглядом гуманітарної допомоги на територію країни ввозяться речі для продажу в секонд-хенді без митного оформлення.
У зв'язку з такою практикою Міністерство соціальної політики виключило з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги 79 організацій.