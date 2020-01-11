Збиття літака МАУ ракетою: журналіст оприлюднив деталі

Збиття літака МАУ ракетою: журналіст оприлюднив деталі

Фото
Укрінформ
Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив деталі катастрофи літака авіакомпанії МАУ, збитого російською ракетою 9М330 ЗРК "Тор" в Ірані.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відповідні фотографії.

«Перші кадри - деталі корпуса українського «Боїнга», пробиті елементами ураження російської ракети 9М330 ЗРК "Тор". Цілісні фрагменти нижньої передньої частини фюзеляжу знайти поки що не вдалося - очевидно, саме сюди влучила ракета. Від кабіни пілотів уціліла верхня частина - вона була пробита елементами ураження зсередини кабіни, що вказує на вибух знизу», - зазначив він.

Крім того, за словами Бутусова, знайдено паспорт громадянина Канади з пробоїнами, також схожими на елементи ураження.

Робота українських експертів триває.

Раніше Бутусов повідомляв, що українські експерти виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні екіпажу українського літака.

Як повідомляв Укрінформ, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела «людська помилка».

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Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за знищення іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши це катастрофічною помилкою.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак «Міжнародних авіаліній України». На борту літака знаходилося 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Фото: АА

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