Збиття літака МАУ ракетою: журналіст оприлюднив деталі

Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив деталі катастрофи літака авіакомпанії МАУ, збитого російською ракетою 9М330 ЗРК "Тор" в Ірані.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відповідні фотографії.

«Перші кадри - деталі корпуса українського «Боїнга», пробиті елементами ураження російської ракети 9М330 ЗРК "Тор". Цілісні фрагменти нижньої передньої частини фюзеляжу знайти поки що не вдалося - очевидно, саме сюди влучила ракета. Від кабіни пілотів уціліла верхня частина - вона була пробита елементами ураження зсередини кабіни, що вказує на вибух знизу», - зазначив він.

Крім того, за словами Бутусова, знайдено паспорт громадянина Канади з пробоїнами, також схожими на елементи ураження.

Робота українських експертів триває.

Раніше Бутусов повідомляв, що українські експерти виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні екіпажу українського літака.

Як повідомляв Укрінформ, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела «людська помилка».

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за знищення іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши це катастрофічною помилкою.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак «Міжнародних авіаліній України». На борту літака знаходилося 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Фото: АА