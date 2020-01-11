Україні слід домагатися чіткого формулювання збиття Іраном літака МАУ — Клімкін

Україні не слід погоджуватися на формулювання про "помилкове" збиття Іраном українського літака, а домагатися чіткої юридичної оцінки інциденту.

Таку думку висловив у Facebook ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Тепер, коли Іран формально визнав очевидне, ризикну дати декілька порад. По-перше, не погоджуватися на будь-які формулювання на кшталт "помилково", а дати виписати юристам чітку зрозумілу позицію. Це буде важливо для всього: від простору для зовнішньополітичного маневру до врегулювання питань компенсацій", - зазначив дипломат.

Клімкін також вважає, що необхідно провести розбір "комунікаційних" польотів. У цьому контексті він зауважив, що "всі без винятку" іноземні журналісти звертають увагу на своє враження, що з Україною в реальному часі не ділилися наявними даними, "їх потрібно було просити, зустрічатися особисто Володимиру Зеленському з представниками посольств і ще багато деталей".

"Так само ніхто в західних ЗМІ не розуміє, для чого була катавасія з версіями, коли всі притомні технічні фахівці говорили, що приховати збиття літака неможливо. Тобто розбір польотів тут конче потрібний", - переконаний ексміністр.

На думку Клімкіна, досвід трагедій МН17 та PS752 дає нам політичну та моральну можливість поставити питання про зміну процедур оцінки ризику польотів цивільної авіації і показати лідерство в цьому процесі.

Як повідомлялося, сьогодні президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збитий іранськими військовими український пасажирський літак, назвавши інцидент катастрофічною помилкою.

За словами Рухані, внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що «ракети випущені через людську помилку, що призвела до жахливої катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей». Він також підкреслив, що розслідування цієї «великої трагедії і непростимої помилки» триває.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака було 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Серед пасажирів авіалайнера були також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Від початку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак 11 січня вранці Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Літак злетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт.