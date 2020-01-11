Президент МАУ заявив, що не сумнівався у невинуватості екіпажу в катастрофі літака в Ірані

Президент МАУ Євген Дихне заявив, що у нього не було сумнівів у невинуватості компанії і екіпажу у катастрофі літака в Ірані 8 січня.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

"Ми ні на одну секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї моторошної, жахливої авіакатастрофі. Спасибі всім, хто думав і аналізував, хто з нами це поділяв і поділяє. Для нас це дуже важливо. Це були наші найкращі хлопці і дівчата. Найкращі. Ми сумуємо, і з нами сумує без перебільшення весь світ. 167 загублених людських життів. 9 членів нашого екіпажу", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збитий іранськими військовими український пасажирський літак, висловивши співчуття сім'ям загиблих. Він назвав це катастрофічною помилкою.

У своєму Twitter Рухані заявив, що внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети були випущені в результаті людської помилки, яка призвела до жахливої катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей". Він також підкреслив, що розслідування цієї "великої трагедії і непростимої помилки" триває.

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Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака знаходилися 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Раніше стверджувалося, що аварія сталася в результаті технічної проблеми літака. Однак у суботу вранці Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Літак злетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт.

Фото надані Євгеном Дихне