У селах 5% жінок стикались з насильством у сім'ї протягом року

За даними дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості, проведеного Програмою розвитку ООН в Україні, 5 % жінок у селах стикалися з насильством у сім’ї протягом року.

Про це інформують у Міністерстві соціальної політики .

“5% жінок у селах стикались з насильством у сім’ї протягом року - про це свідчать дані комплексного дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості, що проводила Програма розвитку ООН в Україні”, - ідеться в повідомленні.

Згідно з даними опитування, 36% жінок не беруть участі у вирішенні проблем свого села, 48% жінок у селах не мають доступу до медичних послуг у пішій доступності, а 26% жінок хотіли б підвищити освітній рівень, однак не мають можливості.

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Зазначається, що Мінсоцполітики виготовило соціальну рекламу “Ти - джерело змін!”, щоб привернути увагу до проблем дискримінації за ознакою статі, зокрема у сільській місцевості.