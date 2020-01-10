У селах 5% жінок стикались з насильством у сім'ї протягом року
Про це інформують у Міністерстві соціальної політики.
“5% жінок у селах стикались з насильством у сім’ї протягом року - про це свідчать дані комплексного дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості, що проводила Програма розвитку ООН в Україні”, - ідеться в повідомленні.
Згідно з даними опитування, 36% жінок не беруть участі у вирішенні проблем свого села, 48% жінок у селах не мають доступу до медичних послуг у пішій доступності, а 26% жінок хотіли б підвищити освітній рівень, однак не мають можливості.
Зазначається, що Мінсоцполітики виготовило соціальну рекламу “Ти - джерело змін!”, щоб привернути увагу до проблем дискримінації за ознакою статі, зокрема у сільській місцевості.
Соціальний ролик можна переглянути на сторінці Мінсоцполітики в YouTube.