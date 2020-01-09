Держслужба якості освіти проведе інституційні аудити у понад 100 школах

Державна служба якості освіти планує упродовж року провести 101 інституційний аудит шкіл.

Про це ДСЯО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, інституційний аудит – це зовнішнє оцінювання діяльності школи. Аудит покликаний допомогти школам стати більш якісними і в подальшому сформувати та підтримувати культуру якості освіти, що базується на прозорості, інноваційності та партнерстві учасників освітнього процесу.

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Під час аудиту оцінюватимуться: освітнє середовище (наскільки безпечно та комфортно у школі, як організоване харчування, чи вистачає необхідного для навчання обладнання, кабінетів тощо); систему оцінювання здобувачів освіти (як оцінюють навчальні досягнення учнів, наскільки система оцінювання прозора та зрозуміла); педагогічну діяльність (якість викладацької діяльності, професійний розвиток педагогів, налагодженість співпраці між учасниками освітнього процесу); управлінські процеси (наскільки управлінські рішення сприяють забезпеченню та постійному вдосконаленню якості освітньої діяльності, наскільки ефективна внутрішня система забезпечення якості освіти тощо).