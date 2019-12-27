У 2020 році стартує реформування мистецької освіти в Україні

Міністерство культури, молоді і спорту у 2020 році починає реформу мистецької освіти в Україні.

Про це поінформувала заступник очільника міністерства Ірина Подоляк, повідомляє пресслужба МКМС.

"Ми розглядаємо культуру як елементи освіти і прагнемо, щоб діти в мистецькі школи бігли, бо їм там подобається, і школа робить їх щасливими. Ми повинні з дитинства виховувати людину з всебічним розвитком і широким світоглядом, а не фокусувати свою діяльність лише на "геніях-професіоналах". Для високих досягнень в державі має існувати "вища ліга" - спеціалізована чи вища школа", - сказала Подоляк.

Заступник міністра розповіла, що мистецька освіта в системі Нової української школи теж має бути новою - наповненою таким змістом, який потрібен кожному українському учневі для адекватної самооцінки і орієнтування у сучасному світі. "Почнемо з позашкілля, але мистецьких вишів реформа теж торкнеться. Поки тривають дискусії з викладачами, хоча назвати їх результативними ще важко", - сказала Подоляк.

Заступник очільника МКМС зазначила, що керівники мистецьких вишів поки що самі не можуть пояснити, для чого вони існують та які цілі перед ними стоять.

"Зараз ми чуємо лише розмови, патетику і пафос, а ми маємо розуміти, як і для чого ця система працює, в що ми як держава інвестуємо, яка стратегія розвитку вищої мистецької освіти і якого випускника ми хочемо бачити в майбутньому", - пояснила вона.

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У міністерстві нагадали, що наприкінці року МКМС провело стратегічну сесію "Якою має бути мистецька освіта майбутнього?". На неї зібрались представники мистецьких шкіл, професійні митці, громадські організації, а також батьки учнів. Разом дійшли висновку, що мистецька освіта має бути перш за все орієнтована на дитину.