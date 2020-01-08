ПЦУ молиться за загиблих під час авіакатастрофи в Ірані

Православна церква України висловила співчуття родичам пасажирів та екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України", що розбився під Тегераном.

Про це йдеться на сторінці ПЦУ у Facebook.

“Наші молитви сьогодні лунають за загиблих у жахливій авіакатастрофі під Тегераном. Нехай Бог упокоїть їхні душі у Своїх оселях... Щире співчуття усім близьким та рідним пасажирів і членів екіпажу. Нехай Бог допоможе перенести важкість втрати”, - зазначили в ПЦУ.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Усі вони загинули.

Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану (82) та Канади (63). Серед загиблих також були 10 громадян Швеції, 4 - Афганістану, та по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Пізніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що психологи та медики вже надають допомогу родичам загиблих у міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

Фото: АА